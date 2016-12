Fucile esploso,artificieri su campo

Gli artificieri dei carabinieri sono intervenuti a Potenza, in contrada Dragonara, dove l'esplosione di almeno un fucile di scena utilizzato per una rievocazione storica del brigantaggio ha provocato la morte di due figuranti e il ferimento di altre cinque persone. Gli specialisti hanno messo in sicurezza i tre fucili rimasti a terra: uno è stato semidistrutto dall'esplosione, gli altri due sono danneggiati.