Descalzi: traffico illecito di rifiuti? Eni società più pulita a mondo

"Sono fiero di vivere in quella che alcuni definiscono una pattumiera: è casa mia ed è la più bella e pulita al mondo". Lo ha dichiarato l'a.d. dell'Eni, Claudio Descalzi. Scendendo nello specifico della vicenda in Val d'Agri, Descalzi ha ribadito di "voler andare fino in fondo" per dimostrare la correttezza dell'Eni. Sull'inchiesta potentina per traffico illecito di rifiuti, ha affermato: "Abbiamo e ho la coscienza a posto".