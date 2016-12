Basilicata, sindaco di Montemilone si rifiuta di sgomberare i migranti

"Disobbediente" per motivi umanitari. Parliamo di Gennaro Mennuti , sindaco di Montemilone, in Basilicata, che ha detto "no" a un'ordinanza prefettizia sullo sgombero dei migranti dai casolari sul territorio di sua competenza. "Sul territorio di Montemilone - ha detto Mennuti - sono presenti, ogni anno, ormai da molti anni, dei lavoratori immigrati extracomunitari. Bisogna pensare queste persone come Persone".

"E' vero che vivono in casolari improvvisati che hanno grandi problemi dal punto di vista igienico sanitario". Ma "emettere un'ordinanza di sgombero - ha spiegato il sindaco - non è la soluzione dei problemi, significa mettere queste persone in mezzo a d una strada, potenzialmente avere anche dei problemi di ordine pubblico".



Lei - gli viene chiesto - vorrebbe integrare queste persone, cosa chiede alla collettività, una presa in carico collettiva del problema? "Collettiva, certo, io credo che debbano essere interessati e coinvolti - ha affermato Mennuti -, la Regione che già si sta impegnando ma probabilmente le scelte che sta facendo la Regione Basilicata devono essere verificate sul territorio, l'altro soggetto sono i proprietari dei terreni che assumono queste persone, perché non possono disinteressarsi neanche loro alla sorte di questi lavoratori".



La prefettura - gli viene ancora domandato - le ha chiesto di emanare l'ordinanza di sgombero, lei lo farà? "Fino ad adesso non l'ho fatto", è stata la recisa replica del sindaco di Montemilone.