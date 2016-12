Auto investe otto podisti nel Potentino: uno è in gravi condizioni

Un'automobile ha investito un gruppo di podisti a Venosa, in provincia di Potenza. Otto i feriti, uno dei quali è in gravi condizioni ed è stato trasportato con l'eliambulanza del 118 all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 109. Subito dopo l'impatto, il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi.