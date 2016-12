Auto investe due bici, muore un 14enne

foto LaPresse 12:28 - Un ragazzo di 14 anni è morto a Pomarico (Matera) dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. La vettura era guidata da un giovane di 24 anni che si è fermato dopo l'incidente ed è risultato negativo all'alcol-test. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un altro 14enne che era su un'altra bici: il ragazzo è rimasto gravemente ferito e ora è ricoverato in prognosi riservata. - Un ragazzo di 14 anni è morto a Pomarico (Matera) dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. La vettura era guidata da un giovane di 24 anni che si è fermato dopo l'incidente ed è risultato negativo all'alcol-test. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un altro 14enne che era su un'altra bici: il ragazzo è rimasto gravemente ferito e ora è ricoverato in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23 lungo la circonvallazione, alla periferia del paese lucano di Pomarico. Il giovane si trovava in auto con altre persone: dopo l'impatto con le due bici si è fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione per il primo ragazzo coinvolto che è morto all'istante.



L'altro, invece, è stato medicato e trasportato all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove è ricoverato in prognosi riservata, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente e hanno interrogato il giovane che era alla guida dell'automobile e le altre persone che si trovavano con lui.