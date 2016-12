foto Sito ufficiale

- Pranzi extralusso, francobolli, utensili per la casa. Persino un mini orsetto. Nella lista contestata dalla Gdf anche lo scontrino che attesta l'acquisto di un pezzo di caciocavallo silano (euro 3,40). Questi i rimborsi chiesti dai politici indagati nell'inchiesta sugli illeciti alla Regione Basilicata. Le casse pubbliche trasformate in bancomat per prelevare decine di migliaia di euro. Nei prossimi giorni, l'inchiesta potrebbe allargarsi ancora.