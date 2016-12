foto Ansa

20:09

- Danilo Restivo, dopo la conferma in Appello della condanna per l'omicidio di Elisa Claps, si è detto "deluso dalla giustizia italiana". L'uomo, che già in primo grado era stato condannato a 30 anni, ha "riscontrato durnate l'ultimo processo una mancanza di volontà di approfondire le questioni". Nel corso di un colloquio in carcere con il suo legale, si è però detto "fiducioso nel giudizio della Cassazione".