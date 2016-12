foto Ansa

20:36

- Il legale di Danilo Restivo annuncia il ricorso in Cassazione dopo la conferma in Appello della condanna a trent'anni per l'omicidio di Elisa Claps. L'avvocato Marzia Scarpelli ha detto: "Prima leggeremo le motivazioni, poi presenteremo ricorso". La Scarpelli spiega infatti che intende capire le ragioni della "mancata concessione della rinnovazione del dibattimento" e come "la Corte abbia ritenuto superabili i nostri dubbi".