20:14

- Il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo (Pd), si è dimesso dall'incarico a seguito dell'inchiesta sui rimborsi illecitamente percepiti da assessori e consiglieri, in cui non è però coinvolto. "L'impegno non deve essere frutto di bramosia", ha detto De Filippo. Prima di dimettersi, il governatore ha nominato la nuova giunta.