Elisa Claps, Restivo condannato in Appello

Danilo Restivo è stato condannato a 30 anni di carcere dalla Corte di Assise di Appello di Salerno nel processo per l'omicidio di Elisa Claps. Per Restivo, che è l'unico imputato per la morte della ragazza, è stata quindi confermata la condanna in primo grado.

La madre di Elisa in lacrime - Danilo Restivo è rimasto impassibile di fronte alla conferma della sentenza di condanna. Filomena Iemma, la mamma di Elisa invece è scoppiata in lacrime. "Ci fosse stata mia figlia...", le prime parole di mamma Filomena. I fratelli di Elisa, all'uscita di Danilo dalla cella per il carcere, gli hanno detto: "Buon viaggio".



Il legale di Restivo: "Appello in Cassazione" - "Prima leggeremo le motivazioni della sentenza dopo di che faremo ricorso in Cassazione". Lo ha annunciato, al termine del processo, uno dei suoi due legali Marzia Scarpelli. "Vedremo come la Corte ha inteso motivare sulla conferma della sentenza e sulla mancata concessione della rinnovazione del dibattimento - ha spiegato la Scarpelli - vedremo come la Corte ha ritenuto superabili i nostri dubbi". "Cosa mi ha detto Restivo al termine dell'udienza? - ha concluso - mi ha chiesto solo quando ci sarà il nostro prossimo colloquio".