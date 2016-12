foto Ansa

13:28

- Danilo Restivo, imputato per l'omicidio di Elisa Claps, si è innervosito nell'Aula della Corte di Assise d'Appello quando la madre della studentessa potentina gli ha mostrato una foto della figlia. Restivo ad un certo punto ha anche sbattuto i fogli degli appunti che aveva in mano. La mamma di Elisa ha ribadito che "quello che dirà Restivo non mi interessa, lui sa cosa voglio sapere, voglio parlarci da sola".