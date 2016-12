Caso Claps, Danilo Restivo è arrivato in Italia

foto Ansa 19:24 - Danilo Restivo è arrivato in Italia. Condannato in primo grado a trent'anni di reclusione per l'omicidio di Elisa Claps, Restivo è stato trasferito a Roma da Londra, con un volo arrivato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 16,25. Unico imputato per l'omicidio della studentessa, il 20 marzo sarà all'udienza del processo di appello. In Gran Bretagna Restivo è detenuto per un altro omicidio. Massimo riserbo sul carcere dove è stato trasferito. è arrivato in. Condannato in primo grado a trent'anni di reclusione per l'omicidio di Elisa Claps, Restivo è stato trasferito a Roma da Londra, con un volo arrivato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 16,25. Unico imputato per l'omicidio della studentessa, il 20 marzo sarà all'udienza del processo di appello. In Gran Bretagna Restivo è detenuto per un altro. Massimo riserbo suldove è stato trasferito.

L'imputato - in Inghilterra è condannato per il delitto della sarta inglese Heather Barnett - è al centro del caso fin dal giorno della scomparsa della ragazza, avvenuta a Potenza il 12 settembre 1993. Il cadavere della ragazza fu trovato soltanto 17 anni dopo la sua uccisione, nel sottotetto di una chiesa.



Massima sorveglianza in cella per Restivo - Danilo Restivo è in una "adeguata struttura carceraria, in cella singola", isolato dagli altri detenuti e "sottoposto a massima sorveglianza". Lo si è appreso dalla Questura di Potenza. A Restivo gli agenti della squadra mobile della questura di Potenza e della Dia di Salerno hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 22 maggio 2010 dal gip di Salerno al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Londra su un aereo dell'Alitalia. L'uomo, in "buone condizioni fisiche", era accompagnato da personale del servizio cooperazione internazionale della divisione dell'Interpol della polizia.