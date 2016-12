foto Dal Web

09:18

- Con l'accusa di incendio boschivo doloso, un 64enne è stato arrestato a Pescopagano (Potenza) dagli uomini del Corpo forestale dello Stato. L'uomo è stato fermato dopo aver appiccato il fuoco, in prossimità di un bosco in località Saetta. In un comunicato, è specificato che "quest'anno sono 20 le persone denunciate all'autorità giudiziaria in provincia di Potenza per il reato di incendio boschivo".