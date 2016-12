foto Ap/Lapresse

- Una forte scossa di terremoto ha colpito il territorio compreso tra Calabria e Basilicata, interessato da un intenso sciame sismico. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato l'evento alle 22,28 con una magnitudo di 3.6 ed una profondità di soli 8,1 chilometri. La popolazione ha avvertito il sisma e in alcuni casi si è riversata nelle strade. Al momento non si segnalano danni ma sono in corso altre verifiche.