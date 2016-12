foto Afp Correlati Staminali, il Tar respinge la richiesta dell'Aifa: il piccolo Daniele non potrà avere le sue cure 14:47 - Il giudice del lavoro di Matera ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia Tortorelli contro la decisione del Tar di Brescia di bloccare le cure con cellule staminali per Daniele, il bimbo di 5 anni e mezzo affetto dal morbo di Niemann-Pick. Le cure, sospese il 5 settembre nonostante il piccolo ne avesse tratto giovamento, potranno quindi riprendere. - Il giudice del lavoro di Matera ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia Tortorelli contro la decisione del Tar di Brescia di bloccare le cure con cellule staminali per Daniele, il bimbo di 5 anni e mezzo affetto dal morbo di Niemann-Pick. Le cure, sospese il 5 settembre nonostante il piccolo ne avesse tratto giovamento, potranno quindi riprendere.

Soddisfatto il nonno del piccolo, Vito Tortorelli, che sottolinea come la sentenza "fa giustizia". Oggi, racconta l'uomo, è un giorno felice per la famiglia Tortorelli: "E' il compleanno di mia figlia Anna, che compie 31 anni. Sapere che, espletati i tempi tecnici, potranno riprendere le cure per il figlio è il regalo più bello che potesse ricevere".



Tortorelli ha ringraziato gli avvocati che hanno seguito l'iter del ricorso e "quanti hanno dimostrato vicinanza per la sorte del piccolo Daniele". La famiglia Tortorelli, sabato scorso, era tornata a Matera dopo essere stata alcuni giorni all'ospedale di Brescia dove, però non era stato possibile effettuare un intervento di "Peg" (che serve per inviare il nutrimento direttamente allo stomaco), costringendo quindi il piccolo all'utilizzo di un fastidioso sondino naso-gastrico.



Dopo la sentenza del Tar di Brescia, nonno Vito aveva scritto al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, chiedendo un suo intervento. Proprio stamani, inoltre, l'uomo aveva lanciato un appello all'assessore lucano alla sanità, Attilio Martorano. Lo stesso Martorano, in una dichiarazione, ha detto "di aver appreso con gioia la notizia della sentenza del giudice del lavoro di Matera. Al di là delle discussioni di natura deontologica e scientifica sull'opportunità di somministrare o meno cure sperimentali come quelle che interessano il piccolo Daniele - ha proseguito Martorano - non bisogna perdere di vista che il diritto alla salute va tutelato e garantito in tutte le forme e per ogni cittadino. Il diritto alla salute è imperativo, imprescindibile e inalienabile. Sono vicino - ha concluso l'assessore - ai familiari di Daniele in questo delicato momento ed esprimo apprezzamento per la tenacia e la dignità con cui hanno condotto questa battaglia legale".