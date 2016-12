Rapina in casa, 72enne ucciso nel Potentino

Rilievi scientifici sono in corso nell'abitazione che l'uomo in passato divideva con il fratello in condizioni di estrema indigenza. Le poverissime condizioni di vita dell'uomo erano ben note nel paese. Si tratta di un vero mistero quindi. Non è da escludere che la rapina possa essere stata compiuta da sbandati che potrebbero aver cercato un qualche fantomatico tesoro nascosto sotto il materasso.

Massaro è morto con ogni probabilità per asfissia: secondo le prime informazioni, aveva in bocca un fazzoletto.