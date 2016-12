foto Ansa 16:37 - Si è aggrappata con tutte le sue forze per cercare di salvarsi. I segni inequivocabili di quell'ultimo, disperato tentativo sono impressi su una parete del pozzo in cui è stato trovato il corpo senza vita di Sveva Taffara, la ragazza di Settimo Torinese che ha trovato la morte a Barile. Le foto, scattate dai carabinieri, sono state inserite nel fascicolo della procura. Si fa sempre meno concreta l'ipotesi che possa essersi trattato di un suicidio. - Si è aggrappata con tutte le sue forze per cercare di salvarsi. I segni inequivocabili di quell'ultimo, disperato tentativo sono impressi su una parete del pozzo in cui è stato trovato il corpo senza vita di Sveva Taffara, la ragazza di Settimo Torinese che ha trovato la morte a Barile. Le foto, scattate dai carabinieri, sono state inserite nel fascicolo della procura. Si fa sempre meno concreta l'ipotesi che possa essersi trattato di un suicidio.

Secondo il quotidiano pugliese "La Gazzetta del Mezzogiorno", il sospetto è che Sveva sia arrivata a Barile con qualcuno, probabilmente in auto: l'azienda agricola, che si è trasformata nella scena del crimine, sulla strada che collega Barile a Ginestra, non è infatti facile da raggiungere a piedi e non è servita da mezzi pubblici. La ragazza aveva inoltre con sé bagagli pesanti, tra cui un trolley.



A rendere difficilmente credibile che si sia trattato di un suicidio, le diverse circostanze della morte che gli inquirenti hanno ricostruito: Sveva si sarebbe infatti dovuta togliere i vestiti a una certa distanza dall'azienda agricola, avrebbe trascinato il pesante trolley per diversi metri, sarebbe caduta nel pozzo e infine avrebbe richiuso il pesante coperchio di ferro.



Il giallo di Barile

Il cadavere di Sveva Taffara è stato ritrovato ieri, dopo che la ragazza mancava da casa ormai da alcune settimane. L'ipotesi inizialmente seguita dagli inquirenti è stata quella del suicidio: Sveva, madre di una bambina di due anni, avuta con l'ex compagno, era infatti seguita dai servizi sociali per una forte forma di depressione.



L'ultima volta Sveva era stata vista viva a Milano Marittima, dove era arrivata a inizio agosto per una vacanza con l'attuale fidanzato. Poi una lite e la decisione di interrompere le ferie anticipatamente.



Sveva sarebbe dovuta tornare a casa il 7 di agosto, ma i suoi familiari non l'hanno più vista: il fratello, Kevin Taffara, decide quindi di allertare le forze dell'ordine e il 14 agosto pubblica su un quotidiano piemontese un appello: "Aiutatemi a ritrovare Sveva", è il titolo dell'articolo della "Nuova periferia" in cui si spiega che alcuni effetti personali della giovane (tra cui il trolley) sono stati trovati a Barile, nel Vulture-Melfese.



Le ricerche scattano immediatamente, ma solo ieri viene riportato alla luce il cadavere. E' uno dei figli del proprietari del terreno, forse insospettito dal cattivo odore di decomposizione, a trovarsi davanti a una macabra scena: il corpo nudo (aveva solo gli slip) si intravede galleggiare in un pozzo per la raccolta dell'acqua piovana, di soli quattro metri di diametro ma molto profondo.