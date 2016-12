Cade dal tetto della scuola: muore 14enne

foto LaPresse 18:13 - Un 14enne è morto cadendo dal tetto di una scuola a Marconia, in provincia di Matera. Il ragazzo era salito sul tetto della scuola media insieme a due coetanei, rintracciati successivamente, probabilmente nel tentativo di entare nell'edificio. I carabinieri allertati da una chiamata hanno trovato il giovane gravemente ferito a terra. Trasportato all'ospedale di Policoro è morto poco dopo. I tre volevano compiere un furto. - Un 14enne è morto cadendo dal tetto di una scuola a Marconia, in provincia di Matera. Il ragazzo era salito sul tetto della scuola media insieme a due coetanei, rintracciati successivamente, probabilmente nel tentativo di entare nell'edificio. I carabinieri allertati da una chiamata hanno trovato il giovane gravemente ferito a terra. Trasportato all'ospedale di Policoro è morto poco dopo. I tre volevano compiere un furto.

Il 118 ha trasportato il ragazzo in ospedale a Policoro (Matera) dove è stato ricoverato in prognosi riservata con traumi in varie parti del corpo: alcune ore dopo il ricovero il ragazzo è morto. I militari hanno accertato che la caduta dal tetto è avvenuta per il cedimento di un lucernario, attraverso cui i tre volevano entrare nell'edificio. I due amici che erano insieme al ragazzo morto sono stati denunciati in stato di libertà per tentativo di furto.