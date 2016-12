Il Premio "Energia del vento" a Tgcom24

foto Tgcom24 21:05 - Tgcom24 ha vinto la prima edizione del premio “Energia del Vento 2012” riservato alla categoria web con l'articolo di Domenico Catagnano pubblicato sul sito lo scorso aprile. Il premio, organizzato dall', l'Associazione nazionale energia del vento, è andato anche alla freelance Elena Comelli per la categoria carta stampata, a Elisabetta Abbate del Tg1 per la categoria tv, a Ilaria Sotis di Radio Rai per la categoria radio, mentre il premio speciale della categoria under 30 dedicato a Ciro Vigorito, "padre" dell'Anev e della rivista dell'associazione "Il Pianeta Terra", è andato a Denis Grasso. - Tgcom24 ha vinto lriservato alla categoria web con l'articolo "La forza di un aquilone per muovere il mondo" pubblicato sul sito lo scorso aprile. Il premio, organizzato dall' Anev , è andato anche alla freelance Elena Comelli per la categoria carta stampata, a Elisabetta Abbate del Tg1 per la categoria tv, a Ilaria Sotis di Radio Rai per la categoria radio, mentre il premio speciale della categoria under 30 dedicato a Ciro Vigorito, "padre" dell'Anev e della rivista dell'associazione "Il Pianeta Terra", è andato a Denis Grasso.

"I partecipanti alla prima edizione del premio hanno colto appieno lo spirito dell'iniziativa volta, come precisano le finalità, a promuovere la cultura dell'ambiente attraverso la produzione di energia pulita da fonte rinnovabile eolica, con l'obiettivo del risparmio energetico e della riduzione delle sostanze inquinanti responsabili del degrado dell'ambiente e dei mutamenti climatici", afferma il presidente della giuria Pierluigi Visci.

“I giornalisti che hanno presentato i loro contributi nelle varie sezioni hanno proposto lavori con alto tasso di competenza tecnico-scientifica di ottimo valore divulgativo e dunque contribuito, com'era nei presupposti degli organizzatori, alla conoscenza di un settore, quello della produzione di energia eolica, trainante nel comparto delle energie rinnovabili e ormai centrale per le politiche e le economie energetiche del Paese. Ottimi, in particolare, i lavori televisivi e per il web. La giuria ha dovuto fare scelte difficili, considerata la qualità generale dei lavori in concorso, ed auspica la riproposizione dell'iniziativa per far crescere nei cittadini il livello di conoscenza e di consapevolezza dell'importanza e del valore delle fonti energetiche pulite”, ha aggiunto.



Per il presidente dell'Anev Simone Togni, che ha premiato i vincitori al Resort Marinagri di Policoro (Matera), “questa prima edizione ha messo il luce come la divulgazione di dati scientifici e comprovati possa dar vita ad un’informazione di qualità. A fronte dei risultati ottenuti contiamo di proseguire anche nei prossimi anni con nuove edizioni del premio giornalistico per dare continuità ad una corretta divulgazione di dati relativi al settore eolico”. Alla serata di premiazione, presentata dal giornalista del Tg1 Attilio Romita, erano presenti anche Mario De Scalzi, condirettore di Newsmediaset, e Claudio Fico, vicedirettore del Tg5, entrambi membri della giuria.