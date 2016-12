foto Ansa

08:12

- Due misure cautelari sono state eseguite nei confronti di un oculista di Salerno e di un avvocato di Potenza, accusati di corruzione in atti giudiziari, falso ideologico e truffa aggravata ai danni dell'Inps, per pensioni di invalidità e cecità "costate" ai contribuenti centinaia di migliaia di euro. Scoperta una "articolata e sistematica attività di raggiro" basata su certificati "compiacenti" per far ottenere la pensione a "numerosi falsi invalidi".