Accoglienza migranti, un arresto a Potenza per una truffa da 9 milioni di euro

L'amministratore unico di una società addetta all'accoglienza dei migranti è stato arrestato dalla polizia a Potenza con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'uomo è indagato con altre due persone per turbata libertà degli incanti, in relazione a una procedura aperta per servizi di accoglienza nel Potentino dal 1 marzo al 31 dicembre, del valore complessivo di circa 9 milioni di euro.