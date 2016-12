Potenza, morto padre di Elisa Claps

21:06 - E' morto a Potenza Antonio Claps, il padre di Elisa, la studentessa potentina il cui cadavere fu ritrovato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità il 17 marzo 2010 a 17 anni dalla sua scomparsa. Antonio, che era malato da tempo, non era mai comparso pubblicamente nella lunga vicenda della scomparsa della figlia. Per l'omicidio di Elisa, Danilo Restivo è stato condannato in primo e in secondo grado a 30 anni di reclusione.