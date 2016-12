Potenza, banda di ladri: 7 arresti

09:03 - I carabinieri di Lagonegro, in provincia di Potenza, hanno arrestato sette degli undici componenti di una banda di romeni specializzata in furti di auto di grossa cilindrata e nelle case. La banda colpiva alcune regioni italiane, tra le quali Basilicata e Campania, e anche in Spagna, dove andava in aereo. Dei quattro sfuggiti all'arresto, due potrebbero trovarsi ancora in Spagna.