Potenza,auto fuori strada: morto

00:09 - Un giovane di 28 anni è morto e una ragazza di 20, che viaggiava con lui in una "Fiat 500", è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla "Bradanica", a Montemilone (Potenza). Per cause ignote, l'automobile è finita fuoristrada: i due sono stati scaraventati a molti metri di distanza. Il giovane è morto all'istante, la ragazza è stata trasportata in eliambulanza al San Carlo di Potenza, dove è giunta in gravissime condizioni.