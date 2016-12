Matera, scoperta discarica abusiva

10:51 - I carabinieri hanno sequestrato un'area di circa mille metri quadrati a Bernalda, in provincia di Matera. La zona era stata trasformata in una discarica abusiva di "rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi", dove erano stati accatastati "sul nudo terreno e a diretto contatto con gli agenti atmosferici", pneumatici, lamiere e "una cisterna contenente emulsioni oleose". Il gestore dell'area è stato denunciato per violazione alle leggi sull'ambiente.