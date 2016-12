Matera, brucia casa: anziane salve

22:01 - Due donne, una di 91 anni e la nuora di 50 anni, sono state messo in salvo a Matera, da agenti della Polizia di Stato a seguito di un incendio divampato, per cause in fase di accertamento, in una abitazione. L'allarme era stato dato da vicini. La più anziana era rimasta bloccata nel seminterrato. Gli agenti sono riusciti con prontezza a lanciarsi tra le fiamme e ad entrare nella tavernetta e a mettere in salvo anche la 91enne.