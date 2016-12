Crollo Matera,lavori no autorizzati

19:54 - Il Comune di Matera "non ha autorizzato alcun lavoro" nella palazzina collassata stamani nel centro storico della città. Lo ha detto il sindaco, Salvatore Adduce, dopo una riunione con i tecnici del Comune sull'ipotesi che il crollo sia da mettere in relazione con lavori che sarebbero stati eseguiti al piano terreno del palazzo: "L'inchiesta della Procura della Repubblica - ha aggiunto - ci darà modo di risalire alle cause della tragedia".