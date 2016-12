Allevatori uccisi, c'è testimone

12:46 - C'è un testimone per l'omicidio dei due allevatori nel Materano, avvenuto in un terreno al confine tra Gorgoglione e Cirigliano. Si tratta di un uomo, che era nel fuoristrada con le due vittime, al quale il killer non ha voluto sparare. "Tu non c'entri, a te non ti ammazzo", queste le parole rivoltegli mentre scappava subito dopo il duplice delitto. I carabinieri stanno ascoltando anche altre persone far luce sui motivi del folle gesto.