Barista aggredita a Roma: "Italia sicura? Ho perso il conto delle violenze subite"

"Ho subito decine e decine di episodi del genere, ho il bar da 20 anni e mai come in questi ultimi cinque se ne sono verificati così tanti. È all’ordine del giorno". Questa la testimonianza a Quinta Colonna della barista Danila Santamaria, aggredita nel suo bar di Pietralata, zona tiburtina di Roma. "Il mio avvocato ha depositato oggi un esposto alla procura della Repubblica dove sono stati citati tutti gli enti, dalla Polizia ai Carabinieri alla Finanza perché non se ne può più. Voglio sapere chi dice che l’Italia è un Paese sicuro dove vive".



La donna spiega poi al conduttore Paolo Del Debbio che accanto alla sua attività ha aperto da qualche anno un negozio di bengalesi e da quel momento la situazione è peggiorata. "Qualcuno mi spieghi perché se io sgarro mi chiudono il bar, mentre il bengalese di fianco può fare ciò che vuole che tanto nessuno lo tocca! Non si tratta di razzismo, ma di legge uguale per tutti".