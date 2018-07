Bari, uomo caccia la zia e si barrica in casa con un fucile

Un uomo di 40 anni, con problemi psichici, si è barricato in casa impugnando un fucile, dopo essere stato preso dal panico per l'arrivo di un'ambulanza con personale del 118 che era stato chiamato dalla zia per soccorrerlo. E' accaduto a Palo del Colle, nel Barese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo alcune ore, hanno fatto irruzione in casa e bloccato l'uomo.