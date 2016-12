Bari, un preside vuole rilevare le impronte agli studenti

Nuove frontiere per la scuola: un preside di Bari vuole installare lo scanner per rilevare le impronte digitali all’ingresso dell’istituto Duse per registare l’orario di arrivo di studenti e studentesse e inviarlo in tempo reale ai genitori. “Ora l’sms parte per chi entra un’ora dopo – dice Gerardo Marchitelli - ma spesso i genitori non lo leggono fino a mezzogiorno”. Già pronto il bando di gara per una spesa di 6mila euro. Da definire il rapporto con la legge sulla privacy: se un genitore dicesse no alla rilevazione cosa accadrebbe?