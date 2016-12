Bari, spinge ex convivente sui binari

Voleva uccidere la sua ex convivente e ha provato a gettarla sui binari dopo averla picchiata: una tragedia sfiorata a Ruvo di Piglia, alle porte di Bari. Un sorvegliato speciale, 40enne, è stato arrestato dai carabinieri grazie anche alle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l'aggressione: sferrati calci, pugni e testate contro la ex, 37enne, per poi scaraventarla sulle rotaie della locale stazione ferroviaria. Per fortuna non c'erano treni in transito, altrimenti sarebbe stata una tragedia. L'uomo ora dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. La donna è stata accompagnata in ospedale e medicata: ha riportato una prognosi di alcuni giorni.