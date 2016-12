Bari, scoperta maxi frode su olio

Ennesima operazione dell'Ispettorato repressione frodi (ICQRF) del Ministero delle Politiche agricole, coordinata dalla Procura di Trani, che ha portato al blocco di un vasto e collaudato sistema di frode, radicato in Puglia e Calabria, nel settore oleario. Sequestri in corso in queste due regioni e anche in Umbria presso aziende olearie, i cui proprietari risultano essere ignari acquirenti delle partite di falso olio italiano.