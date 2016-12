Bari, rifiutato da quattro scuole perché figlio di un boss

Cognome "scomodo" quello del piccolo studente di 10 anni di Bari che si è visto rifiutare la possibilità di iscrizione in quattro istituti del capoluogo pugliese. La sua "colpa" è quella di essere il figlio di un boss in carcere. La madre, indignata per l'accaduto, ha deciso di mobilitare, oltre il comune e l'ufficio scolastico, anche i carabinieri, non sporgendo tuttavia alcun tipo di denuncia. Il bambino aspetta ancora di cominciare il primo giorno di prima media, rimandato a causa dei tentennamenti delle scuole interpellate che si sono giustificate con il fatto di essere 'piene'.