Bari, Oerlikon Graziano: licenziato un altro operaio dopo un intervento al cuore

Come era già successo lo scorso febbraio con l'operaio di Torino, anche questa volta i lavoratori della Oerlikon Graziano di Bari sciopereranno per quattro ore in solidarietà con il collega Massimo Paparella. Lo sciopero, organizzato per il prossimo lunedì 20 marzo, è proclamato dalla Fiom di Bari che sottolinea come, in realtà, l'operaio che ha ricevuto la lettera di licenziamento dopo l'intervento chirurgico, sia "lo stesso lavoratore che aveva denunciato le immotivate e ingiustificate regole delle pause collettive imposte dalla multinazionale svizzera".



Per la Fiom, il licenziamento di Massimo Paparella costituisce "l'ennesimo atto unilaterale e di barbarie delle corrette relazioni industriali consumatosi nella Oerlikon Graziano, l'epilogo di un corso di azioni e scelte brutali, improntate a fare azienda sulla pelle dei lavoratori".



I sindacati si erano mossi anche nel caso di Antonio Forchione che, dopo essere stato licenziato, aveva deciso di fare causa all'azienda per ottenere un risarcimento. Dopo il clamore mediatico e vari incontri tra le rappresentanze della fabbrica e le organizzazioni sindacali, la direzione della Oerlikon Graziano di Rivoli aveva revocato il provvedimento offrendo all'operaio il reintegro o, in alternativa, la buonuscita.