Bari: le guardie zoofile puniscono il “coloratore di cani”

Striscia la Notizia torna sulla singolare vicenda del “coloratore di cani”. L’inviato Edoardo Stoppa ha scoperto un giro illecito di vendita di cuccioli a cui viene tinto il pelo. Grazie al servizio del tg satirico sono intervenute le guardie zoofile che hanno scoperto altri cuccioli senza microchip e con code malamente mozzate. Secondo le guardie si potrebbe avviare il procedimento penale diretto per maltrattamento. Stoppa, dopo aver incontrato la proprietaria del negozio dove questi cuccioli di razza venivano trafficati, è riuscito a risalire anche a chi per primo “smercia” gli animali in nero nel Barese. Le telecamere di Striscia hanno raggiunto così una zona di campagna dove un uomo allevava illegalmente cani di razza senza microchip e custodiva volatili detenuti contro la legge, animali poi sequestrati dalle guardie.