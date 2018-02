Bari, la Torre di San Vincenzo è salva: spostata per far spazio a una statale

Una torre del Cinquecento in provincia di Bari spostata per far posto ad una strada. Grazie al lavoro di ingegneri e architetti, è stato possibile evitare l'abbattimento dell'edificio. E' il primo caso in Italia di una simile operazione.

La manovra - Gli operai stanno traslando di una trentina di metri la Torre di San Vincenzo a Palo del colle (Bari) per la costruzione della strada statale 96. In seguito a mesi di studi, le mura sono state consolidate e l'edificio spostato su rotaie dopo la creazione di una base in calcestruzzo. L'operazione è stata affidata all'architetto Beppe Fragasso, titolare della Garibaldi-Fragasso di Bari, insieme alla Cp tecnology di Milano. Il costo dello spostamento è di circa 1,5 milioni di euro.



I dettagli tecnici - Gli ingegneri Nicola Mele e Giuliana Lacertosa spiegano alla Gazzetta del Mezzogiorno come si è proceduto nei lavori: "Sono state tagliate le murature di fondazioni con un procedimento per cantieri; un lavoro eseguito pezzo per pezzo. Successivamente è stato realizzato il solettone di base, una nuova fondazione con ferro e calcestruzzo man mano che la muratura di fondazione veniva tagliata".