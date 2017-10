Bari, la mamma di un bimbo disabile: "Il prete non lo vuole in chiesa, dice che potrebbe disturbare "

"Suo figlio non può frequentare il catechismo, perché durante la messa domenicale disturberebbe". Questa la risposta che don Vito Marziliano , il parroco della chiesa Santa Croce , nel centro di Bari , avrebbe dato alla mamma di un bimbo disabile di 10 anni . Un bimbo con un lieve ritardo cognitivo e un disturbo del comportamento che spesso lo portano a parlare a voce alta e a non riuscire a star seduto a lungo. Il sacerdote ha replicato alle accuse dicendo: “Si tratta di un’incomprensione”.

Nonostante la mamma abbia cercato di convincere il prete assicurandogli la presenza di un’educatrice, lui non ha voluto che il bambino frequentasse messa e catechismo. "La sua vita, in realtà, non è molto diversa da quella dei suoi coetanei - racconta la madre - Mio figlio studia, va a cavallo e ha tanti amici. È come gli altri".