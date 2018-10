Bari, Inps sospende aiuti a famiglia per decesso: ma il ragazzo è vivo e vegeto

“Suo figlio è deceduto”: è così che la signora Loredana si è sentita spiegare dall’Inps di Bari il perché le avessero sospeso l’erogazione del reddito di inclusione. Peccato che il ragazzo sia vivo e vegeto. La famiglia Giuliani spiega a “Striscia la Notizia” che era riuscita ad ottenere il Rei, erogato in base a dei criteri molto specifici, come il reddito basso e il numero dei costituenti del nucleo familiare.



Per un errore, l’ufficio Inps ha registrato il decesso del ragazzo, con la conseguente diminuzione del numero delle persone per quella famiglia, e ha sospeso quindi il reddito di inclusione. Per due mesi la signora Loredana non è riuscita ad avere i soldi che le spettavano fino all’arrivo di Striscia.