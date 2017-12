Bari: il Parco Lama Balice è una discarica a cielo aperto

Pinuccio, l’inviato di Striscia La Notizia è di nuovo al Parco Lama Balice per documentare la situazione. Sono tante le segnalazioni arrivate dai cittadini che mostrano come il degrado la faccia da padrone in questi 500 ettari di terreno. “Parco Lama Balice si è trasformato in una discarica a cielo aperto – sottolinea un segnalatore - ci sono 16 carcasse di autovetture sparse per tutta la lama che deturpano il territorio, tra Bitonto, San Paolo e Palese. Insomma fanno la loro bella figura no?” Pinuccio mostra poi come oltre al degrado cittadino nel parco ci sia anche una mancanza di controlli della fauna selvatica: sono tanti i cinghiali che hanno valicato l’area perimetrale invadendo la città. A tal proposito è stato interpellato il sindaco di Bari, Antonio De Caro che ha dichiarato che monitorerà la situazione, ma che “purtroppo il parco e quindi la manutenzione dell’area è nelle mani dei privati”.