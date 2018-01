Bari, muore per un femore rotto: malasanità o tragedia inevitabile?

Ennesimo caso di malasanità o solo una sfortunata concatenazione di eventi? Gli inquirenti sono a lavoro per determinare quale delle due circostanze abbia portato alla morte di una dodicenne di Bari, dopo un banale intervento di riduzione di una frattura al femore. "Zaraia è caduta banalmente come succede tante volte ai ragazzini, tra amici, e si è rotta il femore. L’abbiamo portata in ospedale e dopo due-tre giorni l’hanno operata", racconta Paola, la madre adottiva. La bimba è morta per ipertermia maligna e i genitori non sanno ancora come questo sia stato possibile: "Aspettiamo la verità da quattro mesi, vogliamo capire cosa sia successo in quella sala operatoria".