Bari, disabile muore di stenti: genitori indagati per abbandono

La Procura di Bari ha aperto un'indagine per abbandono di persona incapace , aggravato dalla morte, per il decesso probabilmente di stenti di una 31enne disabile di Polignano a Mare . La morte risale al 6 gennaio. Sono stati i genitori, ora indagati, a chiamare i carabinieri dopo aver trovato la figlia senza vita in casa. Stando a quanto emerso, la donna era costretta a vivere in un appartamento in precarie condizioni igieniche.

Per anni, stando a quanto accertato fino ad ora nell'inchiesta, i genitori avrebbero rifiutato l'assistenza dei servizi sociali per la figlia. Anche per questa ragione la magistratura ipotizza che potrebbero avere responsabilità connesse al decesso della donna, per non averla nutrita e curata adeguatamente. Sul corpo della vittima sarà eseguita l'autopsia per chiarire la causa esatta della morte.



Sindaco: "Famiglia seguita da anni" - "La situazioneazione, seguita da tempo dai servizi sociali del Comune, è stata segnalata agli organi competenti". Così il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto. Dal Comune fanno sapere che la famiglia era seguita da anni e, in modo più continuativo, dall'estate 2017. Anche Asl e autorità sanitarie erano state informate delle condizioni in cui la famiglia della ragazza viveva. La situazione di grave degrado igienico e sanitario, che potrebbe aver contribuito al decesso della 31enne, era stata più volte segnalata anche dai vicini di casa.