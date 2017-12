Bari, colpi arma da fuoco in strada: muore anziana, giovane ferito

Una donna di 84 anni, Anna Rosa Tarantino, è morta e un giovane, Giuseppe Casadibari, è rimasto ferito con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire in strada, nel centro storico a Bitonto, in Puglia. Il ferito ha precedenti penali per vari reati, tra cui spaccio di droga. Non si esclude che fosse proprio lui il bersaglio e che potrebbe avere utilizzato la donna come "scudo umano".