25 maggio 2016 18:33 Bambini scomparsi, il Papa: "Restituiteli alle famiglie" Telefono Azzurro: i baby migranti diventano invisibili Nella giornata internazionale dedicata ai minori spariti sono stati diffusi anche i numeri della onlus: 209.841 casi in Europa, 163 in Italia nel 2015, 10mila i profughi under 18 svaniti nel nulla

Papa Francesco, durante l'udienza generale in Vaticano nella Giornata Internazionale dei bambini scomparsi, ha invitato a pregare per loro, "soli, sfruttati e allontanati dalle loro famiglie e dal contesto sociale, che non possono crescere serenamente e guardare con speranza al futuro". Il Pontefice ha quindi lanciato un appello "affinché ciascuno di essi sia restituito all'affetto dei propri cari". A questa preghiera si aggiungono i dati diffusi da Telefono Azzurro: ogni due minuti in Europa scompare un bambino, 163 in Italia nel solo 2015, 10mila i migranti under 18 spariti.

I dati di Telefono Azzurro - In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, che dal 1983 si celebrata il 25 maggio, Telefono Azzurro ha presentato dati nazionali e internazionali per inquadrare il fenomeno. E la fotografia scattata è preoccupante: scappano da casa, vengono rapiti o sottratti da un genitore, fuggono da guerre, povertà e catastrofi naturali. Ecco l'esercito dei bambini invisibili: basti pensare che in Europa ogni due minuti arriva la segnalazione di un minore scomparso, secondo gli ultimi dati di Missing Children Europe, il network di 29 Ong attive in 24 Paesi europei, che gestiscono altrettante linee telefoniche per bambini scomparsi.

I numeri italiani - Risultano molto elevate le scomparse di minori in Italia: 5.389 casi, di cui 700 di nazionalità italiana e 4.689 di stranieri. E nel 2015 sono stati denunciati 163 casi in totale gestiti da Telefono Azzurro. Nella maggior parte dei casi si tratta di fughe da casa o da istituto, ma anche di sottrazione internazionale e nazionale. Le segnalazioni arrivate a Telefono Azzurro hanno riguardato in misura leggermente maggiore bambini e adolescenti di sesso maschile (circa il 54%), di età compresa tra i 15 e i 17 anni (45,5%), anche se si delinea un trend in crescita rispetto al coinvolgimento di bambini da 0 a 10 anni (quasi nel 40% dei casi). Le regioni in cui il fenomeno delle persone scomparse, non solo minori, è più frequente, sempre secondo Telefono Azzurro, sono il Lazio, con 7.089 casi, la Sicilia, con 6.362, e la Lombardia con 3.562.

Il numero unico europeo 116.000 e il taglio dei finanziamenti Ue - Il numero unico europeo è il 116.000, attivo 24 ore su 24, che in Italia è gestito da Telefono Azzurro, in convenzione con il Ministero dell’Interno, dal 25 maggio 2009. In Europa, nel 2015, sono state 209.841 le chiamate ricevute. Di queste, il 54% ha riguardato segnalazioni per fughe da casa, mentre il 29% casi di sottrazione parentale. Nello stesso anno, in Italia, sono stati 163 i casi di bambini scomparsi, fuggiti da casa/istituto o soggetti a rapimento. I finanziamenti dell’Unione europea, sui quali molte linee fanno affidamento, però, sono stati interrotti, portando a una diminuzione del bilancio (52%) e delle risorse impiegate nella gestione del servizio (31%). Un calo, quest’ultimo, che ha reso impossibile dare una risposta al 39% delle chiamate in arrivo, a fronte di un aumento consistente di casi dal 2011 al 2014.