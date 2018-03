Bagni ko sulla Milano-Verona: i treni fanno il pipì-stop a richiesta

Se per certi aspetti fa sorridere il fatto che si fermi un treno per i "bisognini" dei pendolari, per altri questo "gesto di cortesia" che accumula decine di minuti di ritardo sull'intera linea, fa imbestialire i passeggeri.



E' così che, comme d'habitude, il treno regionale 2058 che parte all'alba da Verona, è costretto a sostare dopo 10 minuti a Peschiera del Garda, per "far andare in bagno" i passeggeri che lo richiedono. Non solo: "Dopo la pausa pipì a cui ormai abbiamo fatto l'abitudine, successivamente a Rezzato, ulteriore sosta per cambiare binario per "motivi tecnici". La nostra situazione è ormai oltre al limite", commentano a Libero i passeggeri.