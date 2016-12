Un risarcimento inedito, dal "valore morale": 30 libri sull'identità femminile . E' quello stabilito dal giudice del Tribunale di Roma , dove uno dei clienti di due minorenni finite in un giro di baby squillo nel quartiere Parioli , è stato condannato a risarcire una 15enne con romanzi, poesie e dvd sulla storia e il pensiero delle donne. Tra le autrici: Anna Frank , Oriana Fallaci , Virginia Woolf e Emily Dickinson .

Inizialmente i danni morali erano stati quantificati in 20.000 euro, ma il giudice ha poi preferito dare una "lezione morale" alla ragazza, probabilmente volendole dimostrare che ad essere lesa è stata la sua dignità di donna e adolescente. La speranza del giudice sembra proprio quella che, attraverso libri e dvd, la ragazza possa acquisire la consapevolezza dell'identità femminile e del valore della donna. Almeno in parte. Si aspettano, comunque, le motivazioni ufficiali della sentenza.



I fatti risalgono al 2013 e fanno parte dell'inchiesta che travolse il quartiere Parioli. Le ragazzine di 14 e 15 anni avevano rapporti sessuali a pagamento con uomini adulti solo per comprarsi un vestito nuovo o un telefonino di ultima generazione. L'organizzatore di questo giro di baby squillo fu condannato a 9 anni e quattro mesi.