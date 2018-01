Baby gang, Minniti: individuati i responsabili, usano metodi terroristici

"Possiamo dire di essere sulla buona strada o di aver già individuato i responsabili delle violenze di questi giorni a Napoli, grazie all'aumento dell'efficienza dei mezzi di contrasto, in particolare la sorveglianza". Lo ha detto dopo il vertice sull'emergenza criminalità il ministro dell'Interno Marco Minniti, precisando: "Non dico che le baby gang siano terroristi, ma usano metodi terroristici: colpire perché si è casualmente in un posto".

"Abbiamo un'assimilazione di metodiche tipiche di altre attività criminali - ha spiegato il ministro -. C'è una violenza nichilista che non ha alcun rispetto per il valore della vita, ed è ancora più drammatico se impatta con dei giovanissimi"..



Minniti ha quindi garantito che "a Napoli verrà rafforzato il controllo dell'ordine pubblico con l'invio di reparti straordinari, 100 unità destinate al controllo di quelle zone maggiormente frequentate dai giovani. Non consentiremo alle baby gang di cambiare le abitudini dei giovani napoletani".



Il ministro, infine, ha sottolineato che serve "un protocollo per le questioni che riguardano la patria potestà da togliere nei confronti di genitori coinvolti in organizzazioni malavitose. Occorre procedere in tempi brevi, e la collaborazione con il Tribunale per i minorenni è fondamentale". Per Minniti, infatti, "dobbiamo liberare questi figli da modelli negativi di istruzione alla violenza e occuparci contemporaneamente di come vengono affidati a percorsi educativi che siano alla altezza di questa sfida".