Baby gang al centro commerciale, 9 denunce a Torino

Scoperta una vera e propria baby gang, formata da studenti tra i 15 e i 17 anni, a Torino. Nove i minorenni denunciati dai carabinieri: i giovani avevano la loro zona di azione a "Le Gru", un centro commerciale alle porte della città piemontesi. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia di una donna aggredita, davanti al figlio, dopo aver invitato alcuni dei ragazzi della baby gang a non essere scurrili e a non bestemmiare.