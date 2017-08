Avviso meteo, in arrivo venti forti sulle regioni adriatiche

Venti forti in arrivo dal nord stanno per raggiungere l'Emilia Romagna, per poi investire anche le altre regioni del medio versante adriatico, fino a raggiungere quelle meridionali. Lo comunica il dipartimento della Protezione civile che, in base alle previsioni, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Si temono criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero essere causate dalle raffiche di burrasca e dalle probabili mareggiate.