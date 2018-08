Aveva fatto un appello sui social per trovare un chirurgo, ora Salvatore Pezzano è stato operato e sta bene

Dal mese di maggio, Salvatore Pezzano conviveva con una grave lussazione alla clavicola . Nessun ospedale aveva dato disponibilità per operarlo, così il ragazzo, conosciuto sui social come s.p.1.0. , aveva lanciato un appello su Instagram e Facebook per trovare un chirurgo. La potenza del passaparola 2.0 è servita: nelle scorse ore, Salvatore è stato operato e sta bene. Lo ha annunciato lui stesso sui suoi profili: "Non so che parole usare, un incubo che finisce! È partito tutto dal web, grazie a tutti voi che avete fatto sì che il messaggio potesse arrivare alla persona giusta".

L’incidente e le successive difficoltà - Dopo l’incidente, accaduto durante una partita di calcio, al giovane era stata riscontrata una grave lussazione sterno claveare: la clavicola si era spostata fermandosi a pochi millimetri dall'aorta. Una posizione pericolosa che rendeva altrettanto rischiosa l’operazione. Proprio per questo motivo, nonostante la famiglia del 19enne si fosse rivolta a diversi ospedali italiani, molti chirurghi non si erano sentiti di operarlo.



Una profonda gratitudine - "Una decisione presa martedì mattina e stamattina operato! Prima di entrare in sala operatoria mi è passata tutta la vita davanti, ho pensato ‘E se tutto va male e non mi risveglio? Non posso abbandonare la mia famiglia e i miei amici’... grazie Dio, grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato a diffondere il messaggio, grazie al prof. Castagna che mi è stato vicino e mi ha aiutato in tutti i modi e grazie soprattutto all’equipe che mi ha operato - ha scritto il ragazzo su Instagram –. Appena sveglio ho fatto il primo respiro e mi sono sentito vivo veramente". Poi un messaggio di speranza per tutti coloro che combattono ogni giorno contro gravi malattie: "Ricordatevi di non perdere mai la speranza! Me ne sono sentite dire tante, che sarei rimasto disabile o che avrei perso il braccio, ma sapete cosa rispondo io? Che a tutto c’è rimedio, non bisogna mai arrendersi, mai mollare, mai perdere la speranza".